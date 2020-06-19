В Рязани состоялись антитеррористические учения

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В четверг, 18 июня, в Рязанской области состоялись командно-штабные учения.

По сценарию, терриристы захватили продуктоперекачивающую станцию «Шилово-3». Они въехали на территорию, пробив запасные ворота, и начали стрелять в охранников.

Террористы захватили заложников и заминировали резервуар с топливом. Преступники требовали разместить их обращение в эфире федерального телеканала и предоставить им вертолёт.

Переговоры не дали результата, поэтому преступники были нейтрализованы. Объект разминировали. Утечку топлива и очаг загорания устранили.









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