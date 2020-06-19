Ручей в Дашково-Песочне снова проверили на предмет загрязнения

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В пятницу, 19 июня, состоялось выездное совещание по поводу загрязнения ручья Песоченка в Дашково-Песочне. На место прибыли заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров, представители структурных подразделений администрации, регионального министерства природопользования, Дирекции благоустройства города, МП «Водоканал» и МКУ «Управление по делам территории города Рязани».

После жалоб горожан были взяты пробы воды из ручья. В них обнаружилось превышение по нефтепродуктам и по химическому потреблению кислорода. В пятницу были обследованы ливневые канализационные колодцы.

В результате было решено закрыть колодцы и перекрыть съезд к ручью. К выявлению источника загрязнения подключат также природоохранную прокуратуру, МКУ «УДТ» продолжит ежедневный мониторинг территории.

Владимир Бурмистров поручил скосить траву и убрать случайный мусор в зоне ручья.









