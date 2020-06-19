В Рязани в 2020 году планируется открыть пять пристроек к детским садам

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В Рязани продолжается возведение пристроек к детским садам. В 2020 году планируется открыть пять пристроек на 400 мест. В этом же году начнут возводить пристройки к детским садам №№10, 76, 110 и 149.

В четверг, 18 июня, глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела пристройки к детским садам №№125 и 140. В одноэтажных пристройках разместят по 4 группы, каждая из которых рассчитана на 20 детей.

В детском саду №140 уже благоустраивают прилегающую территорию, укладывают асфальт и резиновое покрытие на спортивной площадке.

В детском саду №125 завершаются отделочные работы, во дворе асфальтируют дорожки. А вот работы по благоустройству и озеленению территории отстают от графика. Сорокина поручила подрядчикам ускориться и завершить работы в ближайшее время.































