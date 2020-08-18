Новости Рязани сегодня: 18 августа

7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей и событий 18 августа.
У автовокзала в Рязани
хотят построить 21-этажную гостиницу.
Стоимость строительства гостиницы оценивается на данный момент в 800 млн рублей. В эту сумму включены не только работы по возведению здания, но и озеленение территории, а также новые подъезды к жилым домам.
Рязанец
взыскал с предприятия 1,4 млн рублей за погибших от гербицидов пчёл.
Обработка была проведена в период цветения сорняковых цветущих растений одуванчика, черемухи, ветлы, и в период и во время суток, когда происходит массовый медосбор, с нарушением установленных правил.
Мужчина, женщина и 2-летний ребёнок
погибли на рязанском участке трассы «Каспий».
Водитель из Волгограда, ехавший на автомобиле «Мазда» со стороны Тамбова в сторону Москвы, врезался во встречный «Камаз».
Из озера в Рязани
подняли труп мужчины.
Личность погибшего уже установлена – это мужчина, 1978 года рождения. Он был поднят из воды в месте, которое не предназначено для купания.
В центре Рязани на две недели массово
отключат горячую воду.
Рязанка
подожгла баню, в которой её дочь уединилась с любовником.
В Рязани
добавят дополнительные автобусы на несколько маршрутов.
Решение увеличить количество автомобилей принято накануне начала нового учебного года, когда заметно расширится поток пассажиров в рязанском транспорте.
Несмотря на то, Рязанская область
находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, в регионе продолжает действовать масочный режим.
Из-за того, что заражение новой коронавирусной инфекцией происходит капельным путём, существует высокий риск инфицирования во время разговора, кашля или чихания. В свою очередь маска задерживает капли слюны или слизи.