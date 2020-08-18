Новости Рязани сегодня: 18 августа

7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей и событий 18 августа.

У автовокзала в Рязани хотят построить 21-этажную гостиницу.

Стоимость строительства гостиницы оценивается на данный момент в 800 млн рублей. В эту сумму включены не только работы по возведению здания, но и озеленение территории, а также новые подъезды к жилым домам.

Рязанец взыскал с предприятия 1,4 млн рублей за погибших от гербицидов пчёл.

Обработка была проведена в период цветения сорняковых цветущих растений одуванчика, черемухи, ветлы, и в период и во время суток, когда происходит массовый медосбор, с нарушением установленных правил.

Мужчина, женщина и 2-летний ребёнок погибли на рязанском участке трассы «Каспий».

Водитель из Волгограда, ехавший на автомобиле «Мазда» со стороны Тамбова в сторону Москвы, врезался во встречный «Камаз».

Из озера в Рязани подняли труп мужчины.

Личность погибшего уже установлена – это мужчина, 1978 года рождения. Он был поднят из воды в месте, которое не предназначено для купания.

В центре Рязани на две недели массово отключат горячую воду.

Рязанка подожгла баню, в которой её дочь уединилась с любовником.

В Рязани добавят дополнительные автобусы на несколько маршрутов.

Решение увеличить количество автомобилей принято накануне начала нового учебного года, когда заметно расширится поток пассажиров в рязанском транспорте.

Несмотря на то, Рязанская область находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, в регионе продолжает действовать масочный режим.

Из-за того, что заражение новой коронавирусной инфекцией происходит капельным путём, существует высокий риск инфицирования во время разговора, кашля или чихания. В свою очередь маска задерживает капли слюны или слизи.