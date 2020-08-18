У автовокзала в Рязани хотят построить 21-этажную гостиницу

Недалеко от автовокзала «Центральный» на Московском шоссе в Рязани собираются построить 21-этажную гостиницу. Публичные слушания по этому вопросу прошли в понедельник, 21 августа. Об этом пишет «Вечерняя Рязань».

По словам представителя застройщика инженера Сергея Котусова, по проекту гостиница получит две парковки – подземную и крытую наземную.

Стоимость строительства гостиницы оценивается на данный момент в 800 млн рублей. В эту сумму включены не только работы по возведению здания, но и озеленение территории, а также новые подъезды к жилым домам.

Реклама

Ориентировочно, срок завершения строительства – начало 2023 года.