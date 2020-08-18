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Новости РязаниОбщество

У автовокзала в Рязани хотят построить 21-этажную гостиницу

7info
Изображение ming dai с сайта Pixabay

Недалеко от автовокзала «Центральный» на Московском шоссе в Рязани собираются построить 21-этажную гостиницу. Публичные слушания по этому вопросу прошли в понедельник, 21 августа. Об этом пишет «Вечерняя Рязань»

По словам представителя застройщика инженера Сергея Котусова, по проекту гостиница получит две парковки – подземную и крытую наземную. 

Стоимость строительства гостиницы оценивается на данный момент в 800 млн рублей. В эту сумму включены не только работы по возведению здания, но и озеленение территории, а также новые подъезды к жилым домам.

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Ориентировочно, срок завершения строительства – начало 2023 года. 

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