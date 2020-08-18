Рязанец взыскал с предприятия 1,4 млн рублей за погибших от гербицидов пчёл

В Рязанском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба на решение Милославского районного суда Рязанской области по иску гражданина к Акционерному обществу «Рязанский картофель» о возмещении материального ущерба. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В обоснование иска гражданин В. указал, что является пчеловодом и в своём подсобном хозяйстве имел 38 пчелосемей. Принадлежащая ему пасека находится в с.Чернава Милославского района Рязанской области, расположенном рядом с полями, которые обрабатываются АО «Рязанский картофель». В период 5-6 мая 2019 года ответчиком на полях в непосредственной близости от участка истца с использованием малой авиации была проведена обработка полей гербицидами «Гренч, СП», «Аминка ФЛО» и другими, являющимися химическими препаратами для борьбы с сорняками и относящимися к 3 классу опасности для пчёл, а также инсектицидом «Монарх», предназначенным для борьбы с вредителями и относящимся к 1 классу опасности для пчел.

Обработка была проведена в период цветения сорняковых цветущих растений одуванчика, черемухи, ветлы, и в период и во время суток, когда происходит массовый медосбор, с нарушением установленных правил, без своевременного надлежащего извещения владельцев пчёл, препаратами, которые являются опасными для пчёл и приводят к их гибели, а также запрещённым – авиационным способом. За данные нарушения руководитель АО «Рязанский картофель» был привлечён к административной ответственности.

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Суд, выслушав объяснения сторон, показания свидетелей, исследовав и оценив представленные материалы дела, пришёл к выводу о том, что массовая гибель лётной пчелы и гибель её расплода в количестве 38 пчелосемей находится в прямой причинно-следственной связи с действиями ответчика. Факт гибели установлен актом обследования пасеки истца Рязанской областной ветеринарной лабораторией и комиссией в составе должностных лиц инспекторского надзора, Милославской районной ветеринарной станции, администрации сельского поселения с. Чернава. Районным судом также достоверно установлен факт грубого нарушения ответчиком правил обращения с пестицидами.

Милославский районный суд удовлетворил требования истца, взыскав с ответчика материальный ущерб на сумму более одного миллиона четырехсот тысяч рублей.

Рязанский областной суд, рассмотрев дело, решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.