Из озера в Рязани подняли труп мужчины

В Рязани из озера Сегденское подняли труп мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Тело из воды достали во вторник, 18 августа, в 08.55 водолазы Центральной спасательной станции города Рязани. Всего к работам привлекались 5 человек и 1 единица техники.

Личность погибшего уже установлена – это мужчина, 1978 года рождения. Он был поднят из воды в месте, которое не предназначено для купания.

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Труп спасатели передали сотрудникам полиции. Именно им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.