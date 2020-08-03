В Михайловском районе водитель на «Шевроле» сбил девочек

В Михайловском районе мужчина на «Шевроле Ланос» совершил наезд на девочек. По сообщению пресс-службы УМВД, инцидент произошёл вечером 1 августа.
Юные пешеходы, по предварительной информации полицейских, переходили дорогу в неположенном месте. В этот момент на них наехал 31-летний житель Рязанской области. Всё произошло на 243-ем километре дороги «Ярославль-Москва».
Пострадавшим девочкам потребовалась медицинская помощь: они получили травмы. По факту аварии проводится проверка.
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