Стали известны подробности гибели школьника в аквапарке под Рязанью

В аквапарке «Окская жемчужина» в селе Поляны под Рязанью утонул 13-летний школьник из Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета в рамках доследственной проверки выясняют все обстоятельства случившегося.

На данный момент известно, что ЧП в аквапарке случилось днём в пятницу, 25 сентября. Группа школьников из Тульской области совместно с сопровождающими взрослыми отдыхала в аквапарке. Во время купания 13-летний парень начал тонуть. Это заметили взрослые и поспешили на помощь подростку. Его вытащили из воды, провели реанимационные мероприятия, но они не дали результата.

Сейчас в аквапарке работают следователи. Проводится опрос свидетелей, осматривается место происшествия.

– По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка произошедшему событию, – говорится в сообщении Следственного комитета.