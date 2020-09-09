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ВТБ в Рязанской области выдал более 400 млн рублей по «Ипотеке с господдержкой»

7info7

За время работы в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ провел 30,2 тысячи сделок на 90 млрд рублей. В том числе жителям Рязанской области банк предоставил 199 кредитов на 422 млн рублей. Средний размер кредита в регионе составил 2,1 млн рублей (в среднем по России – 2,9 млн рублей).

Наибольшее число кредитов было выдано в Московском регионе (7,8 тыс. сделок на 38 млрд руб.), Санкт-Петербурге и Ленобласти (2,6 тыс. сделок на 8,7 млрд руб.), Республике Татарстан (1,5 тыс. сделок на 3,7 млрд руб.), Новосибирской области (1,2 тыс. сделок на 2,8 млрд руб.) и Ростовской области (1,4 тыс. сделок на 2,6 млрд руб.). Программа занимает порядка 30% от общего объема всех ипотечных выдач ВТБ.

Господдержка существенно расширила возможности россиян на приобретение нового жилья даже в нынешний непростой год. Кредиты по рекордно низкой ставке стали драйвером развития всего рынка, и начиная с апреля, когда она была запущена, продажи ипотеки уверенно растут. В августе мы увеличили выдачу кредитов на 40% по сравнению с прошлым годом, и каждая третья сделка прошла именно под 6,5%. По нашим прогнозам, пик спроса на программу с господдержкой придется на осень этого года – уже сейчас рынок ждет окончательного решения о сроках ее реализации, что создает дополнительный стимул у клиенто», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

В настоящее время в ВТБ действует сниженный размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% – всего 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.

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