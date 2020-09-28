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Новости РязаниЭкономика

Избран новый президент Рязанской палаты недвижимости

7info7

Чем значительнее и дороже покупка, тем в большей степени мы нуждаемся в профессиональной помощи при ее совершении. Пожалуй, на первом месте в данном списке можно назвать покупку жилья. Ответственность этого шага сложно переоценить.

Очень важно, что бы сопровождение сделки осуществлялось грамотным специалистом-риэлтором. Рязанцам в этом очень повезло, ведь в нашем городе осуществляет свою деятельность Некоммерческое партнерство «Рязанская палата недвижимости» («РПН»)-крупнейшая региональная ассоциация профессиональных участников рынка недвижимости.

Деятельность палаты направлена на создание цивилизованного рынка недвижимости, что бы люди могли комфортно и безопасно купить жилье. Именно поэтому, в своей деятельности Рязанская палата недвижимости активно используют ипотечные сервисы, предлагаемые Сбербанком.  Работа агентов строго регламентируется стандартами, разработанными Российской гильдией риэлторов.

Профессионализм агентств, входящих в палату недвижимости высоко ценится Сбербанком и, именно поэтому, все агентства входящие в палату являются партнерами нашего банка. Получив одобрение ипотеки в Сбербанке – вы можете смело довериться профессионалам «РПН».

Поскольку агентства-члены палаты недвижимости активно размещают свои объявления, на одном из крупнейших интернет-ресурсов по недвижимости – Домклик (входит в экосистему «Сбер»), то выбирая эти квартиры и дома у клиентов Сбербанка есть возможность снизить ставку по своему одобренному ипотечному кредиту на 0,3%. На прошлой неделе в ходе общего собрания Рязанской палаты недвижимости новым президентом палаты был избран Горюнов Александр Николаевич.

Рязанское отделение Сбербанка от всей души поздравляет Александра Николаевича с избранием и желает Рязанской палате недвижимости и дальше успешно претворять мечты наших земляков о собственном жилье в жизнь. 

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