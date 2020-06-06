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Прилепин и Охлобыстин присоединились к субботнику в рязанском Есенин центре

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Писатель Захар Прилепин и актёр Иван Охлобыстин приняли участие в субботнике рядом со зданием, в котором планируют разместить Есенин центр. Мероприятие прошло 6 июня, в День русского языка.

Под Есенин центр выделили здание в центре Рязани, которое находится напротив ТЮЗа. По словам кураторов проекта и градозащитников, оно является живым свидетельством пребывания поэта в городе. После проведения всех административно-юридических процедур дом хотят отреставрировать и создать в нём культурное пространство, где жители и гости города смогут знакомиться с поэтическим и прозаическим наследием Есенина и других известных рязанцев, делиться друг с другом своими творческими идеями.

Сегодня сделан первый шаг в работе над Есенин центром. Мы привлекаем внимание к тому, что такой проект есть и он начинает активно развиваться. В пятницу завершилась экспертиза. Она доказала, что восстановить ветхое здание можно, — рассказал Григорий Парсентьев, куратор преокта.

Субботник около будущего Есенин центра с уверенностью можно назвать акцией, которая призвана обратить внимание на вопросы сохранения культурного наследия нашей страны. Она показывает всю красоту, глубину и поэтичность русского языка, по мнению её авторов. В рамках мероприятия на стены здания было нанесено граффити в виде слов-диалектизмов, имеющих рязанское происхождение. То, какие слова будут написаны на фасаде здания, определили посетители сайта ОНФ.

Гостями мероприятия стали писатель Захар Прилепин и актёр Иван Охлобыстин. Вместе они нанесли на стену дома строчки из стихотворения Есенина и высадили цветы.

— Видя то, что могли увидеть великие предки, мы способны осознавать своё прошлое, — отметил Захар Прилепин.

Есенин центр, по словам писателя, — это попытка создать в Рязанской области пространство, которое позволит запустить процесс «культурного взаимопроникновения».

— Будет здорово, если местные талантливые ребята смогут обмениваться опытом и творческими идеями с писателями, артистами, музыкантами. Должен произойти взаимный обмен, взаимная радость, — добавил Прилепин.

Поделился впечатлениями от знакомства с проектом Есенин центра и Иван Охлобыстин. Он отметил, что в сохранении истории и культуры заключается важная задача современного общества

Мы — это наследие прошлого, это генотип предков, это опыт наших родителей и наше окружение, — подытожил актёр.

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