В Рязани выделили здание под «Есенин Центр»

В Рязани выбрано здание, в котором разместится «Есенин Центр». С инициативой организовать творческое пространство для всех жителей города и местных активистов культуры выступила команда «Добровольцев культуры» ОНФ под руководством Захара Прилепина. Идею поддержал губернатор Николай Любимов.
Как рассказал координатор проекта «Есенин центр» общественник Григорий Парсентьев, состоялись переговоры инициативной группы с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной. Она сообщила, что юристы мэрии работают над оформлением обоснований для передачи здания активистам. Дом расселен, признан аварийным и подлежащим сносу, что и затрудняет его передачу в пользование. Речь идёт о доме №14 по улице Петрова, где в 1912 году Сергей Есенин останавливался у дьякона Ильина.
– Деревянный дом 4, мимо которого Есенин ходил в типографию на губернской площади, – свидетель пребывания поэта в Рязани. Остальные деревянные дома на той улице не сохранились, – рассказал председатель регионального отделения ВООПиК Андрей Петруцкий.
В планах реконструкции мастерские на цокольном этаже, где волонтеры-реставраторы Том Сойер Феста смогут изготавливать детали фасадов рязанских домов. Первый этаж хотят переоборудовать под мультижанровое культурное пространство, на втором разместится Есенинская музей или библиотека.
Для реконструкции здания планируется искать спонсоров, собирать добровольные пожертвования от предприятий и организаций. К работам планируется преступить после завершения режима самоизоляции.
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