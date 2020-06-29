Герой ролика «Борщ с капусткой, но не красный» перебрался в Рязанскую область

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Никита Литвинков, звезда вирусного ролика «Борщ с капусткой, но не красный», перебрался в Рязанскую область, пишет StarHit.

В интервью изданию Никита рассказал, что сейчас живёт в Шацке. Он работает концертмейстером в местном колледже искусств. До этого юноша успел отслужить в армии, где проявил себя в творческой сфере. Литвинков играл на баяне в военном оркестре.

Никита признаётся: на родину, в Воронежскую область, он возвращается нечасто. Проблем с переездом в Рязанскую область у него не возникло.

Юноша стал известен интернет-сообществу благодаря видео «Борщ с капусткой, но не красный». В ролике юноша эмоционально рассказывает о том, что он съел на обед. Пользователи сети разобрали речь Литвинкова на цитаты и сделали с его фото много мемов. Видео в свою очередь полюбилось публике и стало вирусным.