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Новости РязаниПроисшествия

Разыскивается мужчина, ушедший в неизвестном направлении из больницы

7info

В Рязанской области разыскивают 67-летнего Михаила Васильевича Чернецова. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с понедельника, 7 сентября. В этот день в Спасске он ушёл из местной больницы в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост – 1 метр 70 сантиметров, телосложение нормальное, волосы тёмные, глаза серо-зелёные.

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На кисти левой руки у мужчины татуировка – якорь. 

В день пропажи Чернецов, предположительно, был одет либо в тельняшку с длинным рукавом, либо в коричневую футболку. На ногах светлые спортивные штаны, синие ботинки. При себе – пакет с вещами. 

#Чернецов

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