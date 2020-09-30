Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Рязанской области

В результате ДТП у железнодорожной станции в Рязанской области пострадали пять человек. Среди пострадавших – двое детей. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Авария случилась во вторник, 29 сентября, в 14.15 на дороге Акулово-Старожилово-Пронск у хлебоприёмного пункта возле железнодорожной станции «Старожилово». Столкнулись автомобили LADA Granta и Daewoo Espero.

В автомобиле LADA Granta ехала жительница деревне Ефремово, 1960 года рождения. В машине также находилась её 10-летняя внучка. По предварительным данным, в «Ладу», совершая обгон, врезался житель улицы Железнодорожной посёлка Старожилово. В его машине также ехали женщина и подросток.

Сообщается, что всех пострадавших на скорой помощи увезли в Старожиловскую ЦРБ. Также известно, что женщину из иномарки пришлось извлекать с помощью специальных инструментов сотрудникам МЧС. В автомобиле после удара заклинило дверь.

Всех пострадавших привезли в больницу, затем взрослого и ребёнка отправили в Рязань.

Все участники ДТП в момент аварии были трезвыми.