Подведены итоги участия Центра образования «Дистанционные технологии» в проекте «МедиаКВН»

В редакции Рязанского информационного агентства «7 новостей» состоялась встреча с директором Центра образования «Дистанционные технологии» Галиной Карпачевой.

В ходе встречи были подведены итоги участия школы в проекте Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН».

Сертификаты участников проекта переданы Анастасии Щавлевой, Анастасии Зенкиной, Виктории Пирюгиной, Савве Наумову, Григорию Цухишвили.

Директор школы Галина Карпачева награждена благодарственным письмом Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых» за содействие в реализации проекта.

Проект «МедиаКВН» реализован в 2019/2020 учебном году АНО «ЦентрКВН» при поддержке Фонда президентских грантов. В течение учебного года для учащихся школ города Рязани были проведены: профориентационная диагностика, учебно-ознакомительные экскурсии в региональные СМИ,

мастер-классы и тренинги профессиональных журналистов и КВН-щиков.

Участники проекта создали текстовые материалы, фотографии, видеосюжеты, которые опубликованы в специальном разделе сайта «7 info» и в сообществе проекта в социальной сети «Вконтакте».