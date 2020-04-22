Среда, 22 апреля, 2020
5.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Рязанский губернатор опубликовал итоги конкурса «Победу дедов у нас не отнять»

7info7

Стали известны улицы Рязани, которые обработают аэрозольным методом

Администрация
Ранее сотрудники ГИБДД разработали 5 маршрутов. Именно по ним должна пройти техника, представленная Дягилевским военным городком. Конечно, если позволит погода.
Узнать больше

Опубликовано видео с места падения ребёнка с третьего этажа в Рязани

Видео
Телеканал «Город» опубликовал сюжет, в котором рассказывается о ЧП, случившемся сегодня в посёлке Строитель в Рязани. Напомним, на улице Качевской 6-летняя девочка...
Узнать больше

В Рязанскую область прибыло без малого 37 тысяч человек

Новости Рязани
Во исполнение поручения Николая Любимова о мерах для снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции с началом дачного сезона в населённых пунктах...
Узнать больше
-

22 апреля, Губернатор Рязанской области Николай Любимов, на своей официальной странице в ВК опубликовал итоги конкурса «Победу дедов у нас не отнять».

В конкурсе приняли участие 3720 рязанцев. Видео, снятое у домашних условиях, участники выкладывали под хештегом #сижудомаберегудеда на своих страницах в социальных сетях.

В исполнении рязанцев звучали стихи Юлии Друниной, Мусы Джалиля, Константина Симонова, Василия Твардовского. Некоторые участники прочитали стихи собственного сочинения.

В результате победителями стали:

«Исполнители от 6 до 16 лет включительно»:

1 место – Филиппова Анастасия Андреевна

2 место – Хомякова Мария Романовна

3 место – Доников Арсений Павлович

«Исполнители от 17 до 59 лет включительно»:

1 место – Аверина Александра Георгиевна

2 место – Журавлев Вячеслав Геннадьевич

3 место – Алейников Михаил Геннадьевич

«Исполнители от 60 лет и старше»:

1 место – Борина Анна Ивановна

2 место – Морозов Анатолий Михайлович

3 место – Мишина Людмила Васильевна

Николай Любимов поблагодарил всех участников и сообщил, что лично следил за конкурсом.

Лауреаты в каждой возрастной категории получат денежные премии: за I место – 100000 рублей, II место – 50000, III место – 25000 рублей.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Назван самый «инфицированный» район Рязани

Новости Рязани
Администрация Рязани сообщила информацию о числе заражённых коронавирусом в районах города. По состоянию на 16 часов 22 апреля в регионе 429 человек...
Узнать больше

В Рязани открылось отделение Фонда продовольствия «Русь»

Новости Рязани
В Рязани открылось отделение Фонда продовольствия «Русь». Своей целью фонд ставить составление и распределение благотворительных продовольственных наборов среди нуждающихся. На сегодняшний день,...
Узнать больше

В Скопинском районе ремонтируют дороги

Новости Рязани
В Скопинском районе ремонтируют сразу несколько участков дорог. Об этом сообщили в районной администрации.  Идут работы на участке автодороги...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Из-за дезинфекции в Рязани изменят движение транспорта

Администрация
В четверг, 23 апреля, в Рязани будут проводить дезинфекцию улиц. В связи с этим перекроют перекрытием движение транспорта по Московскому шоссе (от...
Узнать больше

Коронавирус в Рязани выявлен почти у 40 детей

Коронавирус Рязань
По данным среды, 22 апреля, в Рязанской области выявлено 392 человек с диагнозом COVID-19. Ещё у 37 человек диагноз условно подтверждён.
Узнать больше

Ещё 76 рязанцев заразились коронавирусом. Общее число с диагнозом COVID-19 в регионе 429.

Коронавирус Рязань
В Рязанской области выявлено ещё 76 случаев заражения COVID-19.Общее число с диагнозом COVID-19 в регионе на 22 апреля 12.00 достигло отметки 429...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+