Рязанский губернатор опубликовал итоги конкурса «Победу дедов у нас не отнять»

22 апреля, Губернатор Рязанской области Николай Любимов, на своей официальной странице в ВК опубликовал итоги конкурса «Победу дедов у нас не отнять».
В конкурсе приняли участие 3720 рязанцев. Видео, снятое у домашних условиях, участники выкладывали под хештегом #сижудомаберегудеда на своих страницах в социальных сетях.
В исполнении рязанцев звучали стихи Юлии Друниной, Мусы Джалиля, Константина Симонова, Василия Твардовского. Некоторые участники прочитали стихи собственного сочинения.
В результате победителями стали:
«Исполнители от 6 до 16 лет включительно»:
1 место – Филиппова Анастасия Андреевна
2 место – Хомякова Мария Романовна
3 место – Доников Арсений Павлович
«Исполнители от 17 до 59 лет включительно»:
1 место – Аверина Александра Георгиевна
2 место – Журавлев Вячеслав Геннадьевич
3 место – Алейников Михаил Геннадьевич
«Исполнители от 60 лет и старше»:
1 место – Борина Анна Ивановна
2 место – Морозов Анатолий Михайлович
3 место – Мишина Людмила Васильевна
Николай Любимов поблагодарил всех участников и сообщил, что лично следил за конкурсом.
Лауреаты в каждой возрастной категории получат денежные премии: за I место – 100000 рублей, II место – 50000, III место – 25000 рублей.
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