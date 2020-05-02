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Под Рязанью легковушка превратилась в груду металла после столкновения с ЛЭП

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Утром в субботу, 2 мая, под Рязанью произошло серьёзное ДТП. После него легковой автомобиль превратился в груду металла. 

По информации портала rybnoe.net, авария случилась в 07.35 на 3-м километре автодороги Рыбное – Перекаль. 38-летний житель Рязани, после совершения обгона,  не справился с управлением автомобилем «Киа Спектра». В результате иномарка выехала в кювет и врезалась в опору ЛЭП.

Водитель иномарки госпитализирован в ОКБ. На месте ДТП произошёл обрыв проводов. 

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