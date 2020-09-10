Почта России Рязанской области открыла более 120 вакансий для жителей региона

В связи с подготовкой к высокому сезону и увеличением спроса на услуги доставки Почта России расширила число вакансий в почтово-логистической сфере. Компания готова принять порядка 120 рязанцев на работу постоянно или временно, заключая срочные трудовые договоры в строгом соответствии с ТК РФ.

Большую часть новых сотрудников Почта России ищет на должности операторов по работе с клиентами, в обязанности которых входит обслуживание клиентов в отделениях почтовой связи и почтальонов, которые осуществляют доставку посылок, письменной корреспонденции и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов. Кроме того, открыты вакансии водителей-курьеров, грузчиков и кладовщиков. Сотрудники будут устроены официально. Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможна работа по совместительству.

Отдел подбора персонала готов проводить собеседования в режиме онлайн с помощью любого удобного для соискателя сервиса: Skype, Zoom, WhatsApp, Viber. Сотрудники HR-службы Почты России проконсультируют соискателей по вопросам специфики предложенных вакансий, расскажут о корпоративных программах развития персонала и социальных гарантиях для сотрудников, предложат должность рядом с домом и с удобным графиком.

На сегодняшний день Почта России предлагает работу всем категориям граждан. Прием на работу в компанию дает возможность рязанцам осваивать для себя новые профессии. При поступлении на работу действует система обучения сотрудников, чтобы помочь как можно быстрее адаптироваться к условиям работы на новом месте. Вновь принятые работники закрепляются за наставниками – высококвалифицированными руководителями или специалистами. Для юношей работа почтальоном может стать альтернативной гражданской службой, а для студентов – возможностью получить дополнительный заработок, совмещая работу с учебой.

Записаться на собеседование и узнать об актуальных вакансиях Компании в Рязанской области можно по телефонам: +7-910-012-80-08, +7-910-570-09-08, 8(4912) 25-67-85.