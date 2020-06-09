Парки закрыты. Где сейчас разрешено гулять рязанцам?

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Дата окончания самоизоляции в Рязани точно неизвестна.

С 1 июня масочный и перчаточный режим в Рязани был усилен. Все жители города обязаны использовать маски или другие средства защиты, покидая свои дома. Некоторые врачи считают, что из-за COVID-19 нам всем необходимо соблюдать режим самоизоляции и ограничить контакты. Однако самоизоляция – это не карантин, при котором покидать помещение запрещено.

Так можно ли все-таки гулять во время ограничений? И где? Ответ вы найдете в этой статье