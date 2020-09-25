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Отправлять посылки из Армении в Рязанскую область и обратно станет дешевле

Иван Федоров

Почта России и Почта Армении (ЗАО «Айпост») договорились о снижении тарифов на посылки из Армении в Россию и обратно, а также о развитии стратегического партнерства.

С 1 октября 2020 года для компаний Армении и России будет установлен «Тариф двух столиц». Стоимость отправки посылок из Еревана в Москву и Московскую область и в обратном направлении снизится почти в три раза: посылка весом до 1 кг будет стоить 420 рублей (2950 драм) вместо 1200 рублей. Каждый дополнительный килограмм будет стоить 180 рублей (1250 драм).

Стоимость отправки из остальных регионов Армении в Россию и обратно снизится в полтора раза: она составит 860 рублей (6000 драм) за 1 кг и 215 рублей (1500 драм) за каждый дополнительный килограмм.

Цель соглашения между Почтой России и Почтой Армении – способствовать увеличению объемов электронной коммерции за счет снятия экономических барьеров для товарооборота между двумя странами, а также создать более конкурентно-способную среду для малого и среднего бизнеса в Армении и России.

— Это соглашение существенно облегчает российским еком-компаниям работу с клиентом в Армении — исторически важном для нас регионе. Помимо того, что кратно снижается стоимость отправки товара, поставщик еще и получает возможность использовать 900 отделений почтовой связи в Армении в качестве пунктов выдачи заказов. Это серьезная возможность улучшить сервис, а мы знаем, что скорость, качество и удобство доставки – это очень важный компонент в удовлетворенности клиента, – говорит генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

— Данное соглашение дает новую степень свободы клиентам почты Армении. Теперь они могут заказать в российских онлайн-магазинах различные товары напрямую, без дополнительных затрат и посредников, по существенно сниженной цене. И наоборот, этот тариф даёт возможность клиентам почты России заказывать в армянских онлайн-магазинах различные товары и получить их в Москве, заплатив за доставку в три раза меньше, чем раньше. Также хочу отметить, что это лишь начало многопрофильного стратегического сотрудничества наших компаний. Взаимодействие между почтами наших двух стран должно и будет соответствовать уровню союзнических отношений наших государств, а объём почтового обмена – уровню экономических отношений, – отмечает генеральный директор ЗАО «Айпост» Айк Карапетян.

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