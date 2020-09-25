Отправлять посылки из Армении в Рязанскую область и обратно станет дешевле

Почта России и Почта Армении (ЗАО «Айпост») договорились о снижении тарифов на посылки из Армении в Россию и обратно, а также о развитии стратегического партнерства.
С 1 октября 2020 года для компаний Армении и России будет установлен «Тариф двух столиц». Стоимость отправки посылок из Еревана в Москву и Московскую область и в обратном направлении снизится почти в три раза: посылка весом до 1 кг будет стоить 420 рублей (2950 драм) вместо 1200 рублей. Каждый дополнительный килограмм будет стоить 180 рублей (1250 драм).
Стоимость отправки из остальных регионов Армении в Россию и обратно снизится в полтора раза: она составит 860 рублей (6000 драм) за 1 кг и 215 рублей (1500 драм) за каждый дополнительный килограмм.
Цель соглашения между Почтой России и Почтой Армении – способствовать увеличению объемов электронной коммерции за счет снятия экономических барьеров для товарооборота между двумя странами, а также создать более конкурентно-способную среду для малого и среднего бизнеса в Армении и России.