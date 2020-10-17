Николай Любимов планирует развивать сотрудничество Рязанской области с зарубежными странами

В субботу, 17 октября, Николай Любимов встретился с руководителем Федерального агентства по делам СНГ и по Россотрудничеству Евгением Примаковым. Глава региона затронул тему развития сотрудничества Рязанской области с зарубежными странами, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, Николай Любимов выступил с инициативой укрепления инвестиционного и экспортного потенциала региона, продвижения туристических предложений Рязанской области, а также обучение иностранных студентов в РязГМУ. Кроме того, губернатор предложил реализовывать творческие проекты Рязанской филармонии за рубежом и развивать международные контакты на уровне муниципалитетов.

— Сегодня при поддержке Россотрудничества в нашем регионе успешно реализуется целый ряд значимых международных проектов. Самые крупные из них – Фортепианный конкурс русской музыки и Форум древних городов. Мы планируем и дальше развивать данное направление и надеемся на Вашу поддержку, – сказал Губернатор.

Николай Любимов отметил, что Рязанская область готова презентовать как промышленные объекты, так и объекты туристической сферы.