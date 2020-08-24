Нетрезвый водитель устроил массовое ДТП на улице Новосёлов

На улице Новосёлов в Рязани нетрезвый водитель устроил массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в понедельник, 24 августа, в 08.20 у дома №26Б корпус 1 на улице Новосёлов. По данным Госавтоинспекции, 54-летний житель Рязани, управляя микроавтобусом «Пежо Боксер», столкнулся с остановившимся на светофоре «Ниссаном Альмера» под управлением 54-летнего рязанца. После удара «Ниссан» врезался в «Ладу Весту» под управлением 38-летней женщины, а также в «Дэу Матиз» под управлением 36-летней рязанки.

В результате ДТП водитель «Ниссана» получил серьёзные травмы. С места происшествия мужчину доставили в больницу.

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В Госавтоинспекции сообщили, что водитель «Пежо» совершил ДТП в нетрезвом состоянии – степень опьянения 1,966 мг/л в выдыхаемом воздухе.