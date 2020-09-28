На пожаре в Рязанском районе пострадала женщина

В результате пожара в посёлке Искра Рязанского района пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в воскресенье, 27 сентября, в 11.30. Горела однокомнатная квартира в 5-этажном панельном жилом доме.

В результате пожара квартира была повреждена огнём по всей площади – 30 кв метров. Имеется пострадавшая.

Причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.

На место происшествия выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.