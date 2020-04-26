На одной из улиц Рязани обнаружили труп

Вечером в воскресенье, 26 апреля, на одной из улиц в Канищеве обнаружили труп. Информация об этом появилась в паблике Рязань.
По словам очевидца, тело лежало на земле недалеко от остановки общественного транспорта Второй квартал. Рядом находились сотрудники полиции, место было огорожено специальными лентами.
Подробности случившегося неизвестны. В комментариях некоторые пользователи соцсети пишут, что была драка.
Фото: Vladimir Xxx
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