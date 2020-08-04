На касимовского чиновника завели уголовное дело за служебный подлог

В Касимовском районе завели уголовное дело в отношении главы администрации Елатомского городского поселения. Его подозревают в служебном подлоге ( ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в мае 2020 года чиновник заключил контракт на благоустройство центральной площади Елатьмы. Исполнителем контракта по итогам аукциона стала его бывшая жена. Несмотря на то, что часть работ стоимостью более 200 тыс рублей не была выполнена, деньги за них были переведены подрядчику. При этом в документы были внесены недостоверные сведения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.