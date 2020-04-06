На берегу пруда под Рязанью нашли голого мужчину

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В воскресенье, 5 апреля, на берегу пруда Кипящий у села Высокое под Рязанью нашли голого мужчину в бессознательном состоянии. От переохлаждения он скончался до приезда скорой помощи. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Человек был обнаружен около 6 часов утра. Через некоторое время в воде нашли его автомобиль. Вероятно, мужчина попал в воду вместе с машиной, ему удалось выбраться, но от холода он умер.

Машину из воды достали с помощью тяжёлой техники. В салоне никого не было, также никого не нашёл в воде и водолаз, обследовавший пруд.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.