На берегу пруда под Рязанью нашли голого мужчину

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В воскресенье, 5 апреля, на берегу пруда Кипящий у села Высокое под Рязанью нашли голого мужчину в бессознательном состоянии. От переохлаждения он скончался до приезда скорой помощи. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». 

Человек был обнаружен около 6 часов утра. Через некоторое время в воде нашли его автомобиль. Вероятно, мужчина попал в воду вместе с машиной, ему удалось выбраться, но от холода он умер. 

Машину из воды достали с помощью тяжёлой техники. В салоне никого не было, также никого не нашёл в воде и водолаз, обследовавший пруд. 

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи. 

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