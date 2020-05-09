МЫожидаемКВН. День Победы

Сегодня, в День Победы, мы предлагаем вашему вниманию видеозапись эфира специального выпуска марафона #МЫожидаемКВН, посвящённого 75-летию Великой Победы.
Участниками онлайн-встречи стали КВНщики из Городов-героев и Городов воинской славы: Сергей Жариков (г. Мурманск, «Сборная Снежногорска»), Арсений Агапов (г. Санкт-Петербург, «Без консервантов»), Павел Гущин (г. Вязьма, «Ананас», «G-drive»), Евгений Андреенко (г. Орёл, «Такая история»), Максим Киселёв (г. Смоленск, «Триод и диод»), Александр Волобуев (г. Курск, «Прима»).
«Наследники Победы» рассказали об истории своих родных городов, близких людях – участниках Великой Отечественной войны и, конечно, поделились впечатлениями о том, как переживают период самоизоляции.
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