МЫожидаемКВН. День Победы

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Сегодня, в День Победы, мы предлагаем вашему вниманию видеозапись эфира специального выпуска марафона #МЫожидаемКВН, посвящённого 75-летию Великой Победы. 

Участниками онлайн-встречи стали КВНщики из Городов-героев и Городов воинской славы: Сергей Жариков (г. Мурманск, «Сборная Снежногорска»), Арсений Агапов (г. Санкт-Петербург, «Без консервантов»), Павел Гущин (г. Вязьма, «Ананас», «G-drive»), Евгений Андреенко (г. Орёл, «Такая история»), Максим Киселёв (г. Смоленск, «Триод и диод»), Александр Волобуев (г. Курск, «Прима»). 

«Наследники Победы» рассказали об истории своих родных городов, близких людях – участниках Великой Отечественной войны и, конечно, поделились впечатлениями о том, как переживают период самоизоляции.

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