Михаил Ефремов зачитал стихи, посвящённые Сергею Захарову

В Москве продолжается суд над актёром Михаилом Ефремовым, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП.

Напомним, по версии следствия, Ефремов сел за руль пьяным и на своём автомобиле в Москве врезался в машину курьера Сергея Захарова. От полученных травм Захаров через некоторое время скончался в больнице.

Сегодня в суде Ефремов признал свою вину. В качестве наказания для него прокурор запросил 11 лет лишения свободы.

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По данным СМИ, оглашение приговору артисту назначено на 8 сентбря.

Сам Михаил Ефремов сегодня зачитал стихи собственного сочинения, посвящённые Сергею Захарову.