Михаил Ефремов: Я не знаю, как дальше жить

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Актёр Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП, виновником которого он стал. Видео опубликовал Mash | Мэш

Ефремов говорит, что четыре дня не знал, что сказать. Да и сейчас не знает.

– Не знаю как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова, но всё равно прошу, – говорит Ефремов.

Артист говорит, что готов помочь этим людям, если они примут от него помощь. Также он отмечает, что ему нет прощения от жены, детей и от тех, кто ему верил. Садиться за руль по пьянке непростительно!

– Я не знаю, как дальше жить, – заявил Ефремов, пообещав, что не будет пытаться отмазаться.

Напомним, ДТП, в результате которого погиб рязанец Сергей Захаров, произошло в Москве в понедельник, 8 июня. На Смоленской площади автомобиль Ефремова протаранил машину, которой управлял Захаров. В этот момент артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.