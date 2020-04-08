Какие действия считаются вымогательством взятки

7info 2
Новости Рязани

Под Рязанью неизвестные пытались сжечь собаку заживо

Рядом со свалкой Заокского сельского поселения под Рязанью была найдена серьёзно пострадавшая собака. Об этом сообщается в группе Службы по контролю за...
Узнать больше
Акценты

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше
Новости Рязани

В среду в Рязани будет тепло и дождливо

В среду, 8 апреля, в Рязанской области будет облачно. Ночью преимущественно без осадков. Возможны заморозки до -4°С.
Узнать больше
Коронавирус

Оперативные данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Число больных с выявленным коронавирусом в Рязанской области остаётся прежним. По состоянию на 13 часов 2 апреля диагноз подтвердился у 4 человек....
Узнать больше
Коронавирус

Рязанские автобусы обрабатывают холодным туманом

Рязанские автобусы дополнительно обрабатывают после завершения работы машин на линии. Салоны обрабатывают дезинфицирующим средством, которое распыляют по салону с помощью генератора холодного...
Узнать больше
-

РИА «7 новостей» и Прокуратура Рязанской области продолжают отвечать на вопросы читателей в рамках проекта «Прокуратура поясняет».

Какие действия считаются вымогательством взятки?

Ответ на указанный вопрос содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (в ред. от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

Согласно п.18 указанного документа под вымогательством взятки (ответственность за данное преступление предусмотрена п. «б» ч.5 ст.290 УК РФ) следует понимать не только требование должностного лица дать взятку либо передать незаконное вознаграждение, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан).

При этом, для квалификации содеянного по п. «б» ч.5 ст.290 УК РФ не имеет значения, была ли у должностного лица реальная возможность осуществить указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (например, следователь, зная, что уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления, угрожает обвиняемому направить дело с обвинительным заключением прокурору, а, получив взятку, дело по предусмотренным законом основаниям прекращает).

Подготовлено прокуратурой Кадомского района

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Администрация показала, как в Рязани дезинфицируют улицы

Администрация
В ночь на среду, 8 апреля, в Рязани проводилась дезинфекция улиц. Как сообщает сайт администрации города, за ночь удалось обработать 4 миллиона...
Узнать больше

В Рязани запустили несколько дополнительных маршруток и автобусов

Администрация
В связи с распространением коронавируса количество машин на некоторых маршрутах общественного транспорта сократили. Однако, горожане начали жаловаться на переполненные маршрутки.
Узнать больше

Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 года

Новости Рязани
Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 года — на время всеобщей самоизоляции в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Число заболевших коронавирусом в Рязанской области стремительно выросло

Коронавирус Рязань
В Рязанской области выявлено ещё 15 случаев заболевания коронавирусом. Такие данные сообщает опергруппа правительства региона. Все контакты заражённых лиц...
Узнать больше

На коронавирус в Рязани проверяют 977 человек

Коронавирус
Число заболевших коронавирусом в Рязанской области не изменилось. По данным на 8.00 их по-прежнему 17 человек. Трое уже выздоровели и находятся дома....
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Представляем вам видеообзор новостей за вторник, 7 апреля. https://youtu.be/HRqbIjgKXcs
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Администрация показала, как в Рязани дезинфицируют улицы

В Рязани запустили несколько дополнительных маршруток и автобусов

Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая...