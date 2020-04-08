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РИА «7 новостей» и Прокуратура Рязанской области продолжают отвечать на вопросы читателей в рамках проекта «Прокуратура поясняет».

Какие действия считаются вымогательством взятки?

Ответ на указанный вопрос содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (в ред. от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

Согласно п.18 указанного документа под вымогательством взятки (ответственность за данное преступление предусмотрена п. «б» ч.5 ст.290 УК РФ) следует понимать не только требование должностного лица дать взятку либо передать незаконное вознаграждение, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан).

При этом, для квалификации содеянного по п. «б» ч.5 ст.290 УК РФ не имеет значения, была ли у должностного лица реальная возможность осуществить указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (например, следователь, зная, что уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления, угрожает обвиняемому направить дело с обвинительным заключением прокурору, а, получив взятку, дело по предусмотренным законом основаниям прекращает).

Подготовлено прокуратурой Кадомского района