ХК «Рязань» подписал контракт с молодым защитником Георгием Дедовым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Георгий Дедов (родился 1 октября 1999 года). Первая школа – Рязань.
Значительную часть карьеры хоккеист провел в подольском «Витязе». Выступал за сборную России на Мировом Кубке Вызова и Юниорском чемпионате мира.
Сезон-2019/2020 провел в МХЛ за «СКА-1946». За команду из Санкт-Петербурга защитник сыграл 21 встречу, набрал 5 (1+4) очков, 6 минут штрафа. Показатель полезности «+11».
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