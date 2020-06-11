Губернатор Николай Любимов проведёт совещание по коронавирусу

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В четверг, 11 июня, губернатор Рязанской области проведёт совещание по вопросам поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Совещание пройдёт в режиме видеоконференцсвязи. Его участниками станут министры, представители банков, налоговой, бизнесомбудсмен.

Увидеть трансляцию совещания можно будет в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Начало – в 19.30.