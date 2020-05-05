Главный тренер БК «Рязань» подвёл итоги прошедшего сезона

Итоги выступления БК «Рязань» в Первенстве Центрального федерального округа России сезона-2019/2020 в беседе с руководителем пресс-службы клуба Михаилом Солдатовым подвел главный тренер «зубров» Алексей БЕЗНЕБЕЕВ.

«Что сезон завершен понял еще в марте»

— Алексей Викторович, чем занимаетесь во время карантина?

— Как и большинство россиян – сижу дома, соблюдаю самоизоляцию, практически никуда в город не выезжаю. Появилась возможность больше времени уделить семье. Со старшим сыном, его зовут Луи, подтягиваем учебу. Он во 2-м классе, перешли на дистанционное обучение – нам по почте присылают задания, мы так же по почте отправляем решения. Учительского внимания, конечно, не хватает – стараюсь восполнить этот пробел. Параллельно занимаюсь самообразованием: изучаю соответствующую литературу по теории и тактике, просматриваю матчи НБА предыдущих лет, благо сейчас есть такая возможность. Вот так и коротаю время в самоизоляции – с семьей и интернетом.

— Когда окончательно поняли, что в этом сезоне сыграть больше не доведется?

— Наверное, уже в марте, когда прекратились тренировки, закрылся Дворец. Еще не было всероссийской самоизоляции, а нам уже рекомендовали без надобности не покидать квартиры, стараться меньше времени проводить на улице. Конечно, надежда на то, что все это ерунда, что быстро закончится и БК «Рязань» удаться полноценно завершить сезон жила до последнего. Но, увы…

— Когда в конце апреля пришло сообщение, что соревнования завершены и БК

«Рязань» признан победителем Группы ЦФО что испытали? Радость? Облегчение? Могли ведь «обнулить» сезон или не признавать победителя…

— Разочарование. Особых эмоций я не испытал. Мы ведь успели досрочно выиграть Группу ЦФО еще до остановки соревнований. Так что никто не скажет сейчас, что досрочное завершение соревнований помешало ему догнать БК «Рязань», что «чемпион искусственный». Так что утверждение итогов было чисто техническим моментом. А вот разочарование от-того, что не доиграли – есть. Очень хотелось посмотреть, что за команды выступают в Московской области, как поведут себя в плане психологии наши ребята в полуфинальных и финальных играх, наконец, на площадке доказать, что доминировала в нынешнем сезоне наша команда заслуженно.

«В течении сезона ребята сделали огромный шаг вперед»

— Если бы в сентябре вам сказали, что БК «Рязань» так залихватски проскачет по дистанции и выиграет Группу за четыре матча до финиша, поверили бы?

— Уже в сентябре я прекрасно понимал, что единственный приемлемый результат для БК «Рязань» в сезоне – это первое место. С этой задачей мы комплектовали состав, с этой задачей входили в сезон, с этой задачей шли по дистанции. И чемпионат наши устремления только подтвердил. Может быть это прозвучит нескромно, но в Группе ЦФО соперников у БК «Рязань» просто не было. Конкурировать за первое место любому из наших преследователей было невероятно сложно.

— Это вы сейчас так говорите. А 2-го сентября на первой тренировке в ваших глазах была неподдельная грусть-печаль…

— Было грустно от-того, что я прекрасно понимал, что состав в этом сезоне будет заметно уступать составам предыдущих лет в плане технического, тактического оснащения. Многие ребята впервые оказались в профессиональной команде, нюансов ее жизни попросту не знали. Были серьезные опасения, что они не потянут. У нас было достаточно тех, кто учился или работал. Соответственно, они пропускали утреннюю тренировку, а ведь она в большей степени ориентирована на обучение, тактическую подготовку. Но, надо отдать должное, в речении сезона ребята сделали огромный шаг вперед.

— Уровень Первенства ЦФО считается любительским. Но БК «Рязань» перед стартом поставил перед собой задачу сохранить профессиональный подход к делу. Как считаете, получилось?

— Безусловно. Отчасти повторюсь. В команду влились ребята из стритбола, чемпионата города. Для них это был новый уровень – они не знали ни правил поведения в профессиональной команде, ни тренерской философии, зачастую даже баскетбольные термины. И они сумели добиться существенного прогресса в плане общего развития, понимания баскетбола, игровой дисциплины, дисциплины вне площадки.

— В течении «предсезонки» в БК «Рязань» стали появляться иногородние спортсмены – Косичкин, Самойленко, Эксанов. Перестраховывались, толком не имея представления об уровне Первенства ЦФО?

— Не в этом дело. Приглашение иногородних ребят мера вынужденная. Как вы уже отметили, директор клуба Андрей Николаевич Климанов поставил задачу в игровом, тренировочном процессе сохранить профессиональный уровень. В Рязани мы собрали фактически всех, кто ему соответствовал. Есть в городских соревнованиях баскетболисты, кто по уровню своей игры мог бы влиться в состав. Но кто-то не мог участвовать в ежедневном тренировочном процессе, кто-то выезжать на игры по выходным. В результате, у нас образовался недокомплект игроков. Поэтому вынуждены были обратиться за помощью к иногородним спортсменам, которые на тот момент остались без команд.

«Было важно, чтобы именно БК «Рязань» показывал качественную игру»

— Уровень соревнований. Как он вам?

— Если честно, то вообще его не представлял. Последний раз с Первенством ЦФО сталкивался лет десять назад, когда, уже находясь на тренерской работе и поигрывая в чемпионате города, по просьбе Дениса Тимакова провел несколько матчей за дубль БК «Рязань». Знал, что в составах команд есть ребята, поигравшие и в Суперлиге-2, и в Суперлиге-1. Но вот что представляют из себя соревнования в плане тактических наработок, тренерской мысли – понятия не имел. Что сказать? Тут палка о двух концах. Некоторые клубы – БК «Брянск», БК «Тверь» — порадовали своим отношением к собственному развитию. Составы представляют хорошее сочетание опытных игроков и собственной молодежи, большая работа ведется по развитию инфраструктуры, в социальных сетях, с болельщиками, с социальными проектами: у них не так много денег, но клубы стараются держать планку. Что касается баскетбола, то – да, уровень, конечно, не тот, к которому мы привыкли. Но при всем при этом, и я, и наши ребята старались к каждому матчу подойти предельно собранными, с полной ответственностью. Не просто играть «по-бразильски», а в первую очередь от себя показывать хороший баскетбол. После первой половины чемпионата я перестал обращать внимание на общее положение дел в Группе. Для меня было важно, чтобы именно БК «Рязань» показывал качественную, умную, логичную игру.

— Уже к Новому году относительно перспектив БК «Рязань» все стало более чем понятно. И ребята в своих интервью заговорили о новой цели – пройти дистанцию без поражений. Ставилась ли такая задача, которую выполнить, увы, не получилось?

— Пройти дистанцию без поражений, пожалуй, можно было бы. С другой стороны, неудача в повторном матче в Брянске мобилизовала команду. После первого круга, когда мы сыграли со всеми соперниками, оценили их уровень, у меня, помимо работы над качеством игры, появилась еще одна задача – держать баскетболистов в тонусе в плане психологии. У ребят стали появляться мысли: мол, мы сильнее всех на голову, на одной ноге обыграем. Необходимо было исключить шапкозакидательские настроения, добиться уважительного отношения к любому сопернику – от главного преследователя до явного аутсайдера, чтобы спортсмены полностью отдавались игре, действовали с максимальной самоотдачей, агрессивной защитой, высоким темпом игры. Это, считаю, удалось.

— Кроме одной четверти – четвертой в Брянске…

— Спады у всех бывают, у любой команды и в любой лиге. Главное, чтобы яма была как можно меньше, и исключить повторения.

— Лучший игрок сезона БК «Рязань». Кто он?

— Не хотелось бы никого выделять. БК «Рязань» был силен именно командной игрой. Но если все же отвечать на ваш вопрос, то отмечу Константина Куликова. Он оказался в команде единственным чистым «пятым номером», на него выпал колоссальный объем работы. Но парень справился – полностью выкладывался и на тренировках, и в матчах. Перед сезоном он не постеснялся опуститься с БК «Рязань» на уровень Первенства ЦФО. В результате, получил большое количество игрового времени, здорово подтянул себя и в физическом, и в тактическом плане.

«Очень бы хотел вернуться в Суперлигу»

— Алексей Викторович, еще не стерлись перипетии борьбы в Суперлиге-2. Как, по-вашему, там выступил бы нынешний БК «Рязань»?

— Не будем обольщаться, нам было бы очень тяжело. На позиции «пятого номера» у нас один Куликов, на позиции «первого номера» один Эксанов, да и ему было бы сложно конкурировать с разыгрывающими других команд. Я следил в этом году за Суперлигой-2. Там даже команды, которые с трудом попадают в плей-офф, имеют очень приличный подбор исполнителей. Да, есть в лиге явные аутсайдеры – «Эльбрус», «Локомотив-Кубань-2», «Русичи». Их бы БК «Рязань», пожалуй, обошел. Но конкурировать с первой восьмеркой, теми, кто должен был сыграть в плей-офф, было бы очень и очень трудно.

— МКЦ ЦФО все же решил провести финальный турнир между командами Групп ЦФО и Московской области. Но в октябре, перед стартом следующего сезона. Ваше отношение к этому решению?

— Считаю, что это неправильно. Я уверен больше чем на 100%, что в октябре нам не удастся собрать нынешний состав, то есть тех ребят, кто добывал путевку в полуфинал. Морально готов к тому, что-то кто-то, проведя удачный чемпионат, получит приглашение от команд Суперлиги, кто-то просто завершит выступления. При этом не исключаю, что мы, в свою очередь кого-то пригласим и состав, может быть даже, станет сильнее. Но надо понимать, что это будет фактически предсезонная подготовка, впереди длинная турнирная дистанция. Боюсь, что у большинства команд отношение к этим играм будет как к контрольным матчам.

— В заключении вопрос, который, наверное, не по адресу, скорее всего преждевременный. Но болельщики не простят меня, если я его не задам. Есть вероятность, что следующий сезон БК «Рязань» вновь проведет в Суперлиге?

— Я бы очень хотел возвращения в Суперлигу. Думаю, команда своим выступлением в минувшем сезоне это заслужила. Огромную работу провел директор Андрей Николаевич Климанов, который, насколько я знаю, сумел закрыть все долги клуба, тянувшиеся с предыдущих сезонов. Но вопрос действительно не по адресу, его надо адресовать руководству области. БК «Рязань» не помешал бы хороший спонсор. При поддержке надежного партнера можно было бы смело возвращаться в Суперлигу и достойно там представлять наш регион.

Беседовал Михаил СОЛДАТОВ

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