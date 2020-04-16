Футболист «Рязани» примет участие в Киберлиге ПФЛ

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Полузащитник футбольного клуба «Рязань» Михаил Сентюрин примет участие в турнире Киберлиги ПФЛ. Об этом сообщила пресс-служба «горожан».

С инициативой проведения турнира выступил футбольный клуб «Динамо Брянск». Пока официальные матчи запрещены из-за коронавируса, футболисты сразятся в виртуальный футбол.

– 12 профессиональных футболистов возьмут в руки джойстики от PS4 и сыграют между собой один круг в симуляторе FIFA 20, – говорится в сообщении пресс-службы ФК «Рязань».

Спортсмены смогут сыграть за любой клуб мира. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на YouTube. Турнир пройдёт с 17 апреля по 8 мая.