Появилось видео смертельного ДТП на Солотчинском мосту в Рязани

Видео смертельного ДТП на Солотчинском мосту в Рязани появилось в соцсетях. Авария с участием трех автомобилей произошла утром 2 октября, погибли водитель и пассажир «Киа Спортейдж».

По данным полиции, авария произошла около 6:00 на Солотчинском мосту. Столкнулись «Рендж Ровер», «Киа Спортейдж» и «Лада Веста».

В результате ДТП водитель и пассажир «Киа Спортейдж» погибли на месте. В соцсетях сообщается, что погибшими могли быть две женщины, которые приходились друг другу сестрами. У них, по информации пользователей, остались дети.

Эти сведения официально пока не подтверждены.

Водитель и пассажир «Рендж Ровера», а также водитель «Лады Весты» получили травмы. Пострадавших экстренно доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции. Видео с места происшествия распространили в социальных сетях.