ФК «Рязань» не продлил контракты с тремя игроками

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ФК «Рязань» покинули три игрока. Трудовые соглашения не продлены с голкипером Алексеем Березиным, защитниками Никитой Гришиным и Алексеем Житниковым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

25-летний Никита Гришин защищал цвета команды на протяжении трёх сезонов. Он пополнил ФК «Рязань» в августе 2017 года.

35-летний Алексей Житников вошёл в состав команды перед началом сезона 2019-2020. После того как капитан команды Сергей Правкин получил серьёзную травму и выбыл из игры, Житников с капитанской повязкой выводил команду на игры.

27-летний вратарь Алексей Березин пополнил состав ФК «Рязань» уже по ходу минувшего розыгрыша.

– ФК «Рязань» благодарит футболистов за помощь команде и желает им дальнейших успехов в карьере, – говорится в сообщении пресс-службы.