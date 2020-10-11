Рязанская фигуристка Александра Трусова заняла 1-ое место на Кубке России 2020

16-летняя фигуристка Александра Трусова приняла участие в Кубке России 2020. Уроженка Рязани заняла 1-ое место по результатам короткой и произвольной программ.

Александру Трусову называют «русской ракетой». Она единственная фигуристка мира, исполняющая четверные прыжки, за что дважды была занесена Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница четверного тулупа и лутца.

В 2020 году в финале Гран-при в Турине она первой в истории женского фигурного катания исполнила четверной флип.

2020 год для фигуристки стал не только богат на рекорды, но и на глобальные изменения. Она ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Под его руководством в короткой программе чемпионата России 2020 Александра Трусова заняла третье место. В результате двух программ Александра Трусова стала победительницей Кубка Росси 2020. Поздравляем!