Фигуристка Александра Трусова показала очень необычный прыжок

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Фигуристка Александра Трусова сейчас, как и многие другие спортсмены, вынуждена соблюдать режим самоизоляции. Это не мешает ей тренироваться. 

У себя в инстаграме уроженка Рязани, прославившаяся успешным исполнением сложных прыжков, выложила видео. На нём можно увидеть, как Александра прыгает на роликовых коньках.

Подписчики выразили беспокойство, что Трусова может получить травму, многие советуют ей быть осторожней. 

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