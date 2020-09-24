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Елена Сорокина поздравила директора ОАО «Тяжпрессмаш» с Днем машиностроителя

Иван Федоров

В последнее воскресенье сентября в Рязани отмечают День машиностроителя. Мэр города Елена Сорокина поздравила с праздником директора ОАО «Тяжпрессмаш» и Почетного гражданина Рязани Алексея Володина. Об этом глава администрации сообщила на своей странице в Facebook. 

— Почти полвека своей жизни Алексей Михайлович посвятил машиностроению, которое является одной из ведущих отраслей экономики. И в том, что оно уверенно развивается и в Рязанской области, и в Российской Федерации, есть и его заслуга. Алексей Михайлович – опытный и авторитетный руководитель, который смог не только сохранить, но и развить предприятие в кризисное время, а в дальнейшем вывести его на новый уровень, — написала Елена Сорокина. 

Мэр Рязани отметила, что в настоящее время предприятие динамично развивается и плодотворно сотрудничает с нефтегазовой отраслью, автомобилестроением, авиастроением, оборонной промышленностью и другими отраслями. 

Во время поздравления Елена Сорокина вручила Володину почетный знак в честь 925-летия Рязани.  

— Именно такие люди – инициативные, болеющие душой за свое предприятие, пользующиеся уважением сотрудников – являются эталоном руководителя и двигают огромный и сложный механизм отрасли машиностроения вперед, — написала глава администрации. 

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