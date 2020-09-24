Елена Сорокина поздравила директора ОАО «Тяжпрессмаш» с Днем машиностроителя

В последнее воскресенье сентября в Рязани отмечают День машиностроителя. Мэр города Елена Сорокина поздравила с праздником директора ОАО «Тяжпрессмаш» и Почетного гражданина Рязани Алексея Володина. Об этом глава администрации сообщила на своей странице в Facebook.
Мэр Рязани отметила, что в настоящее время предприятие динамично развивается и плодотворно сотрудничает с нефтегазовой отраслью, автомобилестроением, авиастроением, оборонной промышленностью и другими отраслями.
Во время поздравления Елена Сорокина вручила Володину почетный знак в честь 925-летия Рязани.