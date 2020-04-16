ДК «Приокский» проведёт «Концерт по заявкам»

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23 апреля в 18.00 Дворец культуры «Приокский» проведёт для рязанцев «Концерт по заявкам», который прозвучит онлайн, на официальных страницах Дворца в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. 

В концерте примут участие Геннадий Свиридов, Юрий Баранов, Александр Фирсов, Виктория Зайцева, Юлия Цветкова.

Если вы хотите оставить хорошее пожелание, поздравление или просто передать привет и слова поддержки родным, друзьям или коллегам, можете сделать это в комментариях под соответствующим постом ДК в соцсетях «Вконтакте» или «Одноклассники». Заявки можно оставлять и в личных сообщениях групп. Во время концерта артисты передадут ваши приветы, а также исполнят песни, которые вы пожелаете услышать и передать своим близким.

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