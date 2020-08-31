Дело об убийстве в Скопине передано прокурору

В Скопине завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, который обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в ночь на 2 января 2020 года обвиняемый зашёл в гости к бывшему сожителю своей матери, живущему в общежитии. Оба мужчины раньше сидели, во время застолья со спиртным между ними произошла ссора на этой почве.

– В результате обвиняемый избил знакомого, причинив ему телесные повреждения, от которых последний спустя некоторые время скончался в больнице, – говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

По ходатайству следствия, обвиняемый был заключён под стражу. Сейчас его дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.