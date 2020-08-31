Дело об убийстве в Скопине передано прокурору

В Скопине завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, который обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.
По версии следствия, в ночь на 2 января 2020 года обвиняемый зашёл в гости к бывшему сожителю своей матери, живущему в общежитии. Оба мужчины раньше сидели, во время застолья со спиртным между ними произошла ссора на этой почве.
По ходатайству следствия, обвиняемый был заключён под стражу. Сейчас его дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.