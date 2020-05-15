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Беленецкий потребовал устранить недочёты в благоустройстве парков и скверов

7info
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Зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий вместе с представителями регионального отделения ОНФ проверил несколько объектов в Рязани. Они ремонтировались в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.

Всего было проверено четыре объекта. Больше всего вопросов возникло по парку Морской славы в Канищево. Работы там выполнялись в конце года, на них потрачено 8 миллионов рублей. Представители администрации их приняли и деньги оплатили. При этом в парке очень много недостатков, видных невооружённым глазом. 

Евгений Беленецкий потребовал от подрядчика устранить недочёты. Администрации он рекомендовал не предоставлять новые контракты этой фирме, пока недоделки не будут исправлены. Зампред пообещал, что будет контролировать этот вопрос лично. 

В парке имени Гагарина работы ведутся несколько лет. Там также есть недостатки, но в целом, по мнению ОНФ, подрядчик с работой справился. 

Возникли вопросы и по скверу у памятника Молодцову. Изначально жители были против вырубания там кустов, но это было сделано. В итоге рядом с памятником появилась большая площадка, замощённая плиткой. Кроме того, рабочие неверно

выполнили примыкания у остановки общественного транспорта, возникли вопросы к качеству установки бордюров. 

Руководитель исполкома ОНФ в Рязанской области Евгений Зызин отметил, что в парке Морской славы надо не только устранить недостатки, но и запланировать дальнейшее благоустройство. Сейчас там нет лавочек, урн и ограждения у крутых склонов.

–  А в сквере у памятника Молодцова смысл проведённых работ вообще вызывает вопросы, – отметил Зызин. –  Проект не был проработан и утверждать, что появилось однозначно комфортное общественное пространство, на наш взгляд нельзя. 

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