Александра Трусова рассказала, до какого возраста планирует выступать

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Фигуристка Александра Трусова планирует выступать до 22 лет. Об этом уроженка Рязани рассказала в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Трусова также рассказала, что потом хочет родить трёх детей – двух девочек и мальчика. А также завести много собак.

Фигуристка сообщила, что пока у неё нет молодого человека и на свидания она не ходит. Это отвлекает от спорта.

Трусова отметила, что в будущем у неё могут появиться лирические программы.

– Мне хочется разного, пробовать отличающиеся друг от друга вещи, – приводит слова спортсменки «СЭ».