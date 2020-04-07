Александра Трусова рассказала, до какого возраста планирует выступать

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Фигуристка Александра Трусова планирует выступать до 22 лет. Об этом уроженка Рязани рассказала в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Трусова также рассказала, что потом хочет родить трёх детей – двух девочек и мальчика. А также завести много собак. 

Фигуристка сообщила, что пока у неё нет молодого человека и на свидания она не ходит. Это отвлекает от спорта. 

Трусова отметила, что в будущем у неё могут появиться лирические программы.

– Мне хочется разного, пробовать отличающиеся друг от друга вещи, – приводит слова спортсменки «СЭ».

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