Александр Лаврухин отмечает юбилей

Руководителю оркестра русских народных инструментов МКЦ Александру Лаврухину исполнилось 75 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Лаврухин руководит творческим коллективом уже 43 года. При этом основной костяк оркестра составляют его ученики. В репертуаре оркестра постоянно более 200 произведений, в их числе – обработки русских мелодий, старинные романсы и вальсы, произведения Г.Свиридова и других композиторов-классиков. Заметное место занимают песни на стихи С.А. Есенина.
РИА «7 новостей» присоединяется к многочисленным поздравлениям юбиляру.
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