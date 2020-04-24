Александр Лаврухин отмечает юбилей

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Руководителю оркестра русских народных инструментов МКЦ Александру Лаврухину исполнилось 75 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Лаврухин руководит творческим коллективом уже 43 года. При этом основной костяк оркестра составляют его ученики. В репертуаре оркестра постоянно  более 200 произведений, в их числе – обработки русских мелодий, старинные романсы и вальсы, произведения Г.Свиридова и других композиторов-классиков. Заметное место занимают песни на стихи С.А. Есенина.

РИА «7 новостей» присоединяется к многочисленным поздравлениям юбиляру. 

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