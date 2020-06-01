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Актуальные сервисы на Едином портале госуслуг к Международному дню защиты детей

7info 2
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Единый портал госуслуг предлагает комплекс цифровых сервисов для семей с детьми: от оформления материнского капитала и специальных выплат до записи в детские сады и школы. К Международному дню защиты детей «Ростелеком» собрал наиболее актуальные из них.

Самой популярной услугой с момента создания портала стал сервис по оформлению единовременной выплаты в 10 тыс. рублей на детей с трех до 16 лет. Услуга была запущена 12 мая после объявления мер социальной поддержки президентом РФ. В первые сутки было оформлено свыше 2 млн электронных заявлений на получение пособия более чем на 3 млн детей. Количество обращений на сайт превысило 17 млн человек, что в 10 раз больше средних показателей.

Для удобства пользователей услуга доступна в отдельном разделе posobie16.gosuslugi.ru, заполнение анкеты занимает не более трех минут. Все данные автоматически подтягиваются из профиля пользователя на портале госуслуг — необходимо только указать реквизиты банковского счета. К 26 мая 2020 года родителями было подано свыше 10 млн заявлений на более чем 15 млн детей. Подать заявку можно до 1 октября 2020 года, выплаты начались с 1 июня.

Кроме того, 20 мая на Едином портале госуслуг был запущен сервис для оформления заявления на получение дополнительных ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. В первые часы было подано более 70 тыс. заявлений, за первую неделю оформлено свыше 850 тыс. заявок.

Раннее на портале стал доступен ряд других социально значимых услуг. С апреля 2020 года семьи, имеющие право на материнский капитал, могут оформить выплаты в 5 тыс. рублей на детей до трех лет. За время работы сервиса оформлено более 3 млн таких заявлений.

В апреле 2020 года на Едином портале госуслуг начал работу принципиально новый проактивный формат сервиса по выдаче сертификата на материнский капитал. Теперь электронный документ поступает в автоматическом режиме в личный кабинет родителя в течение 15 дней после получения сведений из загса о рождении или усыновлении ребенка. С момента запуска сервиса в личные кабинеты родителей было выслано свыше 76 тыс. уведомлений о получении сертификата на материнский капитал.

Еще одной востребованной услугой, которой родители пользуются ежегодно, является дистанционная запись детей в детские сады и школы.

«Цифровые сервисы для получения социально значимых услуг становятся все более актуальными, особенно сейчас, в период пандемии. Самым ярким примером может служить выплата на детей от 3 до 16 лет — в первый день работы сервиса на портале оформлялось до трех тысяч заявлений в минуту. Миллионы граждан смогли подать заявку через Единый портал госуслуг на эту и другие выплаты в рамках принятых мер социальной поддержки семей с детьми. Услуги были запущены в самые короткие сроки, чтобы у родителей была возможность подать заявления дистанционно, а процесс был максимально быстрым и удобным», — сказал генеральный директор компании «РТ Лабс» Алексей Трачук.

Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала госуслуг выступает «Ростелеком» при участии компании «РТ Лабс».

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