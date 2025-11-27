Рязанец оплатил 56 штрафов за нарушение ПДД после ареста машины

Житель Рязани после ареста автомобиля заплатил 56 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Рязани и Рязанскому району было возбуждено 56 исполнительных производств в отношении рязанца о взыскании с него задолженности по многочисленным штрафам за нарушении ПДД. Судебный пристав нашёл легковой автомобиль должника и наложил арест.

После этого рязанец принёс квитанцию об оплате 96 тыс 750 рублей. В эту сумму вошли сами штрафы, а также сравнимый с ними по размеру исполнительный сбор.

После получения денег арест с автомобиля будет снят.