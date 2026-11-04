ВСУ убили восьмилетнего ребенка и двух взрослых в Белгородской области

В Ракитянском муниципальном округе Белгородской области в результате целенаправленной атаки беспилотного летательного аппарата на гражданский микроавтобус погибли три мирных жителя, в том числе восьмилетний ребенок. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев.

По словам губернатора, удар был нанесен в районе села Солдатское. Дрон атаковал движущийся гражданский микроавтобус, в котором находились обычные люди. Транспортное средство получило критические повреждения.

Мужчина, женщина и маленький мальчик скончались от травм, несовместимых с жизнью, еще до прибытия на место бригады скорой медицинской помощи.

Александр Шуваев назвал случившееся чудовищным преступлением и актом бесчеловечного террора против мирного населения приграничья. Глава региона подчеркнул, что убийству ни в чем не повинных гражданских лиц, особенно детей, не может быть никаких оправданий.

Александр Шуваев выразил соболезнования родным и близким погибших.