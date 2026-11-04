Дешевые туры на лечение зубов в Китай обернулись для россиян проблемами со здоровьем

Мода на медицинский туризм в Китай для лечения зубов оборачивается для россиян серьезными проблемами со здоровьем и незапланированными финансовыми тратами. По данным канала Mash, вместо обещанной экономии пациенты вынуждены обращаться к российским врачам для переделки некачественной работы.

Организаторы подобных туров активно ищут клиентов в интернете, делая ставку на крайне низкие цены. В стоимость путевки обычно включено не только само лечение, но и проживание в отеле, а также культурная программа с экскурсиями по местным рынкам.

Логистика выстроена максимально просто и быстро: туристов встречают в Благовещенске и оперативно переправляют через границу в китайский город Хэйхэ. Менеджеры озвучивают привлекательные тарифы: установка импланта китайского производства оценивается в 45 тысяч рублей, японского — в 50 тысяч, а немецкого или шведского — около 80 тысяч рублей. Пломба обходится всего в 2,5 тысячи рублей, удаление зуба — в 100 рублей, а чистка каналов — в 2 тысячи. Для привлечения женской аудитории параллельно активно рекламируются косметологические процедуры, включая нитевой лифтинг, подтяжку лица и пластику.

По словам пострадавших пациентов, реальность кардинально отличается от рекламных буклетов. Нередко итоговая стоимость услуг вырастает вдвое прямо на месте под различными предлогами.

Еще хуже обстоят дела с качеством оказанных услуг. После возвращения домой россияне обнаруживают сколы, трещины и воспаления на пролеченных зубах. В результате вместо экономии приходится платить российским специалистам за исправление чужих ошибок.

Импланты, изготовленные за границей, имеют низкую приживаемость, утверждают российские стоматологи. Некоторые местные специалисты заменяют материалы на более дешёвые аналоги. Кроме того, в клиниках Китая часто не соблюдаются санитарные нормы, что может негативно сказаться на здоровье зубов.